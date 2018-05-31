Дизайнер с огромным потенциалом

В отличие от большинства своих коллег, которые застряли в 2010 и создают дизайн, который уже не приносит нужного количества клиентов и не привлекает глаз,я создаю современные сайты, используя новейшие технологии, качественной проработкой интерфейса ,с уникальным, не шаблонным дизайном, исходя из ваших предпочтений. Со мной сотрудничали: журналы, мастера ПМ, фотографы, косметологические центры,крупная компания по торговле техникой и все остались довольны. Если заинтересовались-пишите,обговорим детали