Специализировалась на переводах в области строительства, медицины, литературы.

В 2006 году закончила Азербайджанский университет иностранных языков. В области перевода 5 лет опыта. Уровень advanced. Специализировалась на переводах в области строительства, медицины, литературы. Перевожу тексты из украинского на русский и наоборот, английского на русский язык и наоборот, из английского и русского языка на азербайджанский и наоборот.