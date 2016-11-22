Pervane84

Парвана Исмайилова Pervane84

 
39 летАзербайджан/Баку
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Специализировалась на переводах в области строительства, медицины, литературы.

В 2006 году закончила Азербайджанский университет иностранных языков. В области перевода 5 лет опыта.  Уровень advanced. Специализировалась на переводах в области строительства, медицины, литературы. Перевожу тексты из украинского на русский и наоборот, английского на русский язык и наоборот, из английского и русского  языка на азербайджанский и наоборот. 

Портфолио