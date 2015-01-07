PeterSidorov

Путь в тысячу ли начинается с одного шага

В данный момент получаю высшее образование в НИТУ МИСиС по специальности "Информационные системы и технологии". В течение последних 6 месяцев проходил курсы Школы Программирования по специальности "Веб профессионал", готовлюсь проходить стажировку от данной школы в IT компании.

Прогрессирующий веб мастер, на достаточно неплохом уровне владею HTML, CSS, Ruby, Javascript, Yll Framework, Bootstrap Framework основы Java, C#, C++.

Моя главное цель - получение ценного опыта. Готов качественно работать и сотрудничать с работодателями. Главная черта - упорство.:!: