Образование: Чувашский Государственный Университет по специальности программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных системм.

Опыт работы: 3 года.

Основной профиль работы в текущее время: разработка и поддержание внутреннего сайта Чебоксарского Электроаппаратного Завода(ЧЭАЗ) (PHP + mySQL + MS SQL + Apache).

Решаемые задачи: Автоматизация документооборота на предприятии на базе внутреннего сайта,форум, гостевая книга, новости, внутренние програмы управления и анализа производством.