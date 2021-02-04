Юрист

Опыт работы в сфере права более 14 лет.

Работал в органах прокуратуры Украины.

Могу предоставить юридическую консультацию в сфере гражданского и административного права.

Проанализировать Вашу ситуацию с точки зрения закона.

Перспективность разрешения спора судом с учетом практики Вeрховного Суда.

Подготовка жалоб на действия должностных лиц.

Составления исков, апелляционных и кассационных жалоб в порядке гражданского, административного и хозяйственного судопроизводства.

Моя специализация: неправомерные действия должностных лиц, правоохранительных и государственных органов, возмещение ущерба.