PhoenixFilm

Моушн дизайн, анимация, видео продакшн

В наше время любой веб-сайт, стартап, сервис или продукт просто обязан иметь видео, которое будет объяснять его роботу вместо десятков страниц текста или просто рекламировать его. И это то чем я успешно занимаюсь уже более 6 лет. В качестве моей роботы уже удостоверились множество клиентов из США, Европы и стран СНГ.

Доверившись мне вы получите:

- Розработку сценария для вашего видео

- Подробный storyboard (роскадровку)

- Изготовлений всех необходимых иллюстраций и графических эллементов

- Анимацию (2D и 3D)

- постпродакшн

- Дизайн аудио эффектов и запись дикторской начитки

Ознакомиться с моими работами можно по ссылкам:

https://www.behance.net/phoenix_tp

http://phoenixmotion.tumblr.com

http://vimeo.com/snowangelvideo