PhoenixFilm

Есть уже готовое меню, сделанное в программе Autoplay media studio, нужно сделать чтобы когда пользователь нажимает на кнопку которая ведет на мп3 файл, этот аудиофайл открывался в втроенном или в рядомлежащем плеере. Предлагайте цену ...
Моушн дизайн, анимация, видео продакшн
В наше время любой веб-сайт, стартап, сервис или продукт просто обязан иметь видео, которое будет объяснять его роботу вместо десятков страниц текста или просто рекламировать его. И это то чем я успешно занимаюсь уже более 6 лет. В качестве моей роботы уже удостоверились множество клиентов из США, Европы и стран СНГ.
Доверившись мне вы получите:
- Розработку сценария для вашего видео
- Подробный storyboard (роскадровку)
- Изготовлений всех необходимых иллюстраций и графических эллементов
- Анимацию (2D и 3D)
- постпродакшн
- Дизайн аудио эффектов и запись дикторской начитки
Ознакомиться с моими работами можно по ссылкам:
https://www.behance.net/phoenix_tp
http://phoenixmotion.tumblr.com
- Презентации2 заявкиЗакрыт14 лет назад