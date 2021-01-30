PolevoyWork

Профессиональный композитор, аранжировщик и звукорежиссер

Вашей игре или фильму необходим саундтрек?

Вашу запись нужно сделать жирнее и ламповее?

Вашей песне чего-то не хватает?

Я готов помочь со всем перечисленным. Для профессионального и образованного аранжировщика и композитора нет невыполнимых задач. Саундтрек для игры, джингл для радиостанции, сведение или мастеринг в любом стиле - все это входит в круг моих специализаций. Я легко найду общий язык с любым, даже с самым несговорчивым заказчиком. Мне лишь потребуется пример похожей работы.

Кстати, тексты для песен я тоже пишу. В круг моих клиентов входят многие известные исполнители. Каждому из моих заказчиков я гарантирую анонимность в случае необходимости.