PolinaKras

ОСТОРОЖНО! WEB - разработчик

Я закончила Института космических и информационных технологий СФУ. Я работаю, развиваюсь и готова развиваться дальше в сфере WEB-разработки. Предпочтительно верстка или программирование на JS. Что касается JS, то есть навыки работы с React. Пользуюсь GitHab и Trello, так что вы всегда сможете следить за ходом выполнения работы и вносить необходимые правки, если потребуется. Код на JS так же тестируется с помощью модульных тестов Mocha и Chai.