Здравствуйте! Меня зовут Полина и я - веб-дизайнер.
Люблю сайты, на которых всё просто находится,
не перегружено информацией и ненужными
действиями. И, по-моему, логика и порядок
в дизайне - лучшие союзники. С ними и дружу)))
Работаю в Figma, Photoshop, Adobe XD.
Дизайн чего я могу для вас сделать? Например:
landing page;
сайта-визитки;
многостраничного сайта (корпоративного сайта,
интернет-магазина и т.п.);
баннера;
печатной продукции (визиток, буклетов, меню,
упаковок, этикеток и т.д.).
Также выполняю:
прототипирование;
копирайтинг (при заказе проекта. Включен в стоимость)
Помогу найти хороших верстальщиков, разработчиков и т.д.
Всегда на связи через:
Тelegram, Viber, WhatsApp +995 597 03 07 24
Skype +995 597 03 07 24
E-mail: [email protected]
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Портфолио
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