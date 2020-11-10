PolinaOui

Полина PolinaOui

 
38 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
веб-дизайн

Здравствуйте! Меня зовут Полина и я - веб-дизайнер.

Люблю сайты, на которых всё просто находится,

не перегружено информацией и ненужными

действиями. И, по-моему, логика и порядок

в дизайне - лучшие союзники. С ними и дружу)))

Работаю в Figma, Photoshop, Adobe XD.

Дизайн чего я могу для вас сделать? Например:

    landing page;

    сайта-визитки;

    многостраничного сайта (корпоративного сайта, 

интернет-магазина и т.п.);

    баннера;

    печатной продукции (визиток, буклетов, меню,

упаковок, этикеток и т.д.).

Также выполняю: 

    прототипирование;

    копирайтинг (при заказе проекта. Включен в стоимость)

Помогу найти хороших верстальщиков, разработчиков и т.д.

Всегда на связи через:

Тelegram, Viber, WhatsApp +995 597 03 07 24

Skype +995 597 03 07 24

E-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков

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Эдуард 
42 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Быстро затранскрибировать видео-интенсив, 2 часа белорусской речи.
Без лишних вопросов очень быстро и качественно. Сделала все как я хотел. Однозначно рекомендую. Буду обращаться ещё. Спасибо, Полина!
Очень хороший заказчик: четко поставлена задача и сроки выполнения, общение - исключительно в позитивном ключе, без нервотрепки и лишнего дерганья по делу и без. Буду рада дальнейшему сотрудничеству! Приятно было с вами работать!
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