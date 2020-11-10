веб-дизайн

Здравствуйте! Меня зовут Полина и я - веб-дизайнер.

Люблю сайты, на которых всё просто находится,

не перегружено информацией и ненужными

действиями. И, по-моему, логика и порядок

в дизайне - лучшие союзники. С ними и дружу)))

Работаю в Figma, Photoshop, Adobe XD.

Дизайн чего я могу для вас сделать? Например:

landing page;

сайта-визитки;

многостраничного сайта (корпоративного сайта,

интернет-магазина и т.п.);

баннера;

печатной продукции (визиток, буклетов, меню,

упаковок, этикеток и т.д.).

Также выполняю:

прототипирование;

копирайтинг (при заказе проекта. Включен в стоимость)

Помогу найти хороших верстальщиков, разработчиков и т.д.

Всегда на связи через:

Тelegram, Viber, WhatsApp +995 597 03 07 24

Skype +995 597 03 07 24

E-mail: [email protected]

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