Компания Positive Solution предлагает услуги по созданию Веб-проектов ( сайтов ). Стиль нашей работы отличается сугубо индивидуальным подходом к каждому клиенту. При создании Интернет-проекта, будь то простой сайт-презентация или солидный Веб-магазин, в первую очередь мы стараемся выполнить поставленную задачу быстро и качественно, удовлетворив все Ваши требования и пожелания. Кроме того, после завершения создания сайта мы не бросаем своих клиентов и предлагаем постпроектную поддержку ресурса.

Наш сайт: http://www.positive-solution.ru

Нанш сайт: http://www.positive-solution.ru/web/

Тел.: (095)107-94-28