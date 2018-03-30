Pro100Sany

Web - разработчик

Всем привет!

Я – WEB-разработчик, делаю: лэндинги(одностраничный сайт), корпоративные сайты и блоги.

Мой профиль – рекламные сайты и сайты личного или корпоративного пользования.

Занимаюсь WEB-разработкой с 2015 года. Прошел курс WEB-разработчик 12.0 от Академии Вёрстки. Разработал сайт для подсчёта рейтинга учащихся в школах.

Вот примеры моих работ:

http://sasha-izvekov.ru/advice-finance/

http://sasha-izvekov.ru/cardboard/

Работаю по системе несдвигаемых дедлайнов: работа сдается в срок. При этом не жертвую качеством.

Моя задача – увеличить количество ваших потенциальных клиентов.

Не работаю с интернет-казино.

Буду рад обсудить задачу: https://mssg.me/izvekov.web

ВК: https://vk.com/id51351916