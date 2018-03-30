Pro100Sany

Web - разработчик
Всем привет!
Я – WEB-разработчик, делаю: лэндинги(одностраничный сайт), корпоративные сайты и блоги.
Мой профиль – рекламные сайты и сайты личного или корпоративного пользования.
Занимаюсь WEB-разработкой с 2015 года. Прошел курс WEB-разработчик 12.0 от Академии Вёрстки. Разработал сайт для подсчёта рейтинга учащихся в школах.
Вот примеры моих работ:
http://sasha-izvekov.ru/advice-finance/
http://sasha-izvekov.ru/cardboard/
Работаю по системе несдвигаемых дедлайнов: работа сдается в срок. При этом не жертвую качеством.
Моя задача – увеличить количество ваших потенциальных клиентов.
Не работаю с интернет-казино.
Буду рад обсудить задачу: https://mssg.me/izvekov.web
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