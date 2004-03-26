Прохоров Николай Вячеславович

рабочий 238-45-00 238-04-24 с 11:00 до 19:00

домашний 398-40-51 с 21:00 до 22:00

Техническая поддержка работоспособности вашего офиса и ЛВС, организация доступа в Интернет, установка ПО, настройка и обслуживание АТС, сборка и ремонт ПК.

Создание сайтов любой сложности и тематики.

Трудовая биография

Центральный дом художника

Должность Начальник IT отдела ( по совместительству )

Обязанности:

Администрирование ЛВС, Разработка ЛВС, Программирование информационных баз данных, Разработка веб сайта компании, Поддержка пользователей, Сборка компьютеров, Установка программного обеспечения, Установка серверов DNS, WEB, Mail, Организация корпоративного доступа в интернет.

Компания EXPO-PARK

С 2000 г. по настоящее время

http://www.expopark.ru http://www.moscowbookfair.ru http://www.art-moscow.ru

Должность Администратор IT

Обязанности:

Администрирование ЛВС, Разработка ЛВС, Программирование информационных баз данных, Разработка веб сайта компании, Поддержка пользователей, Сборка компьютеров, Установка программного обеспечения, Установка серверов DNS, WEB, Mail, Организация корпоративного доступа в интернет.

Компания БФГ

С 1999 по 2000 г.

http://www.bfg.ru

Должность Администратор IT

Обязанности:

Администрирование ЛВС, Разработка ЛВС, Программирование информационных баз данных, Разработка веб сайта компании, Поддержка пользователей, Сборка компьютеров, Установка программного обеспечения, Установка серверов DNS, WEB, Mail, Организация корпоративного доступа в интернет. Разработка интернет магазина.

Торговая компания "Электрический Мир"

Оператор базы данных

Обязанности:

Администрирование ЛВС, Разработка ЛВС, Программирование информационных баз данных, Поддержка пользователей, Сборка компьютеров, Установка программного обеспечения, Работа с базой БЕСТ-4, Обработка информации, проведение финансовой и учетной политики магазина, организация информационного доступа.

Образование

Среднее: с 1982 по 1990 г. Средняя Школа

Средне специальное: с 1990 по 1993 г. Колледж городской инфраструктуры экономики и права.

Факультет ПГС

Высшее: с 1996 по 2001 г. МИФИ

Факультет защиты информации

Дополнительная информация

Линии ADOBE, COREL, MS.Office, весь ряд Windows (3.11,95,98,ME) серверов NT (4.0, XP, Advanced), программных роутеров MikriTik, WinGate, Router_4, почтовых серверов I-MAIL, COURIER MAIL, EXCANGE, бухгалтерское ПО 1С и БЕСТ, углубленное знание HTML, Perl, PHP

Проеты Веб Сайтов

http://www.expopark.ru

http://www.icaad.ru

http://www.ekovest.ru

http://www.artfoundation.ru

Проект "Интернет магазин своими руками"

http://shop.pcmagazin.ru

Разработанные проекты с использованием нашего программного кода

http://www.megashoping.ru

http://rsg.peko.ru

http://www.riacom.ru

http://www.ajservice.ru

http://www.fixies.ru

Сертификаты: