Прохоров Николай Вячеславович
рабочий 238-45-00 238-04-24 с 11:00 до 19:00
домашний 398-40-51 с 21:00 до 22:00
Техническая поддержка работоспособности вашего офиса и ЛВС, организация доступа в Интернет, установка ПО, настройка и обслуживание АТС, сборка и ремонт ПК.
Создание сайтов любой сложности и тематики.
Трудовая биография
Центральный дом художника
Должность Начальник IT отдела ( по совместительству )
Обязанности:
Администрирование ЛВС, Разработка ЛВС, Программирование информационных баз данных, Разработка веб сайта компании, Поддержка пользователей, Сборка компьютеров, Установка программного обеспечения, Установка серверов DNS, WEB, Mail, Организация корпоративного доступа в интернет.
Компания EXPO-PARK
С 2000 г. по настоящее время
http://www.expopark.ru http://www.moscowbookfair.ru http://www.art-moscow.ru
Должность Администратор IT
Обязанности:
Администрирование ЛВС, Разработка ЛВС, Программирование информационных баз данных, Разработка веб сайта компании, Поддержка пользователей, Сборка компьютеров, Установка программного обеспечения, Установка серверов DNS, WEB, Mail, Организация корпоративного доступа в интернет.
Компания БФГ
С 1999 по 2000 г.
Должность Администратор IT
Обязанности:
Администрирование ЛВС, Разработка ЛВС, Программирование информационных баз данных, Разработка веб сайта компании, Поддержка пользователей, Сборка компьютеров, Установка программного обеспечения, Установка серверов DNS, WEB, Mail, Организация корпоративного доступа в интернет. Разработка интернет магазина.
Торговая компания "Электрический Мир"
Оператор базы данных
Обязанности:
Администрирование ЛВС, Разработка ЛВС, Программирование информационных баз данных, Поддержка пользователей, Сборка компьютеров, Установка программного обеспечения, Работа с базой БЕСТ-4, Обработка информации, проведение финансовой и учетной политики магазина, организация информационного доступа.
Образование
Среднее: с 1982 по 1990 г. Средняя Школа
Средне специальное: с 1990 по 1993 г. Колледж городской инфраструктуры экономики и права.
Факультет ПГС
Высшее: с 1996 по 2001 г. МИФИ
Факультет защиты информации
Дополнительная информация
Линии ADOBE, COREL, MS.Office, весь ряд Windows (3.11,95,98,ME) серверов NT (4.0, XP, Advanced), программных роутеров MikriTik, WinGate, Router_4, почтовых серверов I-MAIL, COURIER MAIL, EXCANGE, бухгалтерское ПО 1С и БЕСТ, углубленное знание HTML, Perl, PHP
Проеты Веб Сайтов
Проект "Интернет магазин своими руками"
Разработанные проекты с использованием нашего программного кода
Сертификаты: