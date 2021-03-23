Инвайт в телеграм, добавление участников в ваш чат

Профессионально занимаюсь наполнением чатов телеграм, участниками, при помощи инвайтинга с чатов конкурентов, сделано уже более 30 чатов, с общей аудиторией более 100к участников. Есть все для исполнения ваших заказов, это соответствующий софт, аккаунты. От вас требуется только сам чат и чат конкурента, от куда будем копировать участников. Так же могу сделать парсинг с телеграм чатов, а так же из открытых групп в вконтакте.