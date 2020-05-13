Экспертиза в области строительства (опыт инфраструктурного, промышленного, жилого строительства).
Опыт создания в партнерстве и развития ресторана на 220 посадочных мест с последующей успешной продажей бизнеса.
Ключевые компетенции:
• операционное и стратегическое управление, проектный менеджмент;
• выстраивание прозрачной системы управления, совершенствование процессов;
• успешный опыт оптимизации издержек, повышения рентабельности;
• взаимодействие с государственными и надзорными органами;
• навыки участия в конкурсных процедурах, знание 223-ФЗ, 44-ФЗ;
• формирование эффективных мотивированных команд.
Владение ПО: 1С: Предприятие, MS Excel, Word, Project, AutoCAD, Adobe Photoshop, Adobe Premier Pro, Adobe After Effects, Seldon PRO, ГрандСМЕТА, 3DS Max.
Отзывы заказчиков
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!