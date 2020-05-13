PsyHare

Данил PsyHare

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Проектирование и строительство. Теория и практика.

Экспертиза в области строительства (опыт инфраструктурного, промышленного, жилого строительства).

Опыт создания в партнерстве и развития ресторана на 220 посадочных мест с последующей успешной продажей бизнеса.

Ключевые компетенции:

• операционное и стратегическое управление, проектный менеджмент;

• выстраивание прозрачной системы управления, совершенствование процессов;

• успешный опыт оптимизации издержек, повышения рентабельности;

• взаимодействие с государственными и надзорными органами;

• навыки участия в конкурсных процедурах, знание 223-ФЗ, 44-ФЗ;

• формирование эффективных мотивированных команд.

Владение ПО: 1С: Предприятие, MS Excel, Word, Project, AutoCAD, Adobe Photoshop, Adobe Premier Pro, Adobe After Effects, Seldon PRO, ГрандСМЕТА, 3DS Max.

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Отзывы заказчиков

guest_15882425368332
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Конструктивное решение квадросферы
Отзыв недоступен.
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Чертежи и Схемы
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