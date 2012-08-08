PsyxoChilD

"Подобрала" меня Лидия ещё совсем зелёной и не понимающей, что к чему. Всё толково разъяснили, разжевали, по полочкам разложили, дали множество полезных советов. На ошибки указали без повышенных или раздражённых тонов, работать с нею очень приятно, сразу хочется продолжать. Очень терпелива и доброжелательна, что особенно хорошо для запуганных новичков. Надеюсь и дальше трудиться под столь чутким руководством. :)