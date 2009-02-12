Создание сайтов "под ключ", дизайн сайтов, разработка графических элементов
Сайты "под ключ", фирменный стиль, буклеты, логотипы, визитки, баннеры, дизайн наружной рекламы, графические элементы. Всё вышеперечисленное - лишь часть того, что я умею создавать и готов разработать по Вашему заказу.
Цены на разработку довольно демократичные, четко следую срокам и пожеланиям заказчика.
Связаться со мной можно как на weblancer.net, так и по ICQ: 427-034-999.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Капитан "Ребро"283 просмотра
- Вариант 2280 просмотров
- Вариант 1323 просмотра
- Вариант 4 (принятый)284 просмотра
- Вариант 3261 просмотр
- Автопортрет237 просмотров
- Сайт-портфолио фотографа Ульяновой Анны248 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
15 лет назад
Сработал, как и обещал - качественно! Понял задачу без лишних объяснений и с первого раза попал в точку. Уложился в несколько часов. Будем рады продолжению сотрудничества!
Ответный отзыв
Спасибо, был рад работать. Буду ждать от Вас новых предложений.