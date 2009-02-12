Pupkoff

Сергей Рязанцев Pupkoff

 
37 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Создание сайтов "под ключ", дизайн сайтов, разработка графических элементов

Сайты "под ключ", фирменный стиль, буклеты, логотипы, визитки, баннеры, дизайн наружной рекламы, графические элементы. Всё вышеперечисленное - лишь часть того, что я умею создавать и готов разработать по Вашему заказу.

Цены на разработку довольно демократичные, четко следую срокам и пожеланиям заказчика.

Связаться со мной можно как на weblancer.net, так и по ICQ: 427-034-999.

Дизайн сайта
Портфолио
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todos
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Дизайн ч/б листовок для интернет-аукциона Ketek.ru
Сработал, как и обещал - качественно! Понял задачу без лишних объяснений и с первого раза попал в точку. Уложился в несколько часов. Будем рады продолжению сотрудничества!
Спасибо, был рад работать. Буду ждать от Вас новых предложений.
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