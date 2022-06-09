PureActionFund

Социально-экономический фонд «Чистое действие» — это некоммерческая благотворительная медиаплатформа, где тысячи людей собирают деньги на работу общественных организаций, успешно решающих социальные проблемы. Мы рассказываем о социальных проблемах, а также собираем деньги на работу общественных организаций, которые решают эти проблемы ежедневно. Либо мы предлагаем ...
Социально-экономический фонд «Чистое действие» — это некоммерческая благотворительная медиаплатформа, где тысячи людей собирают деньги на работу общественных организаций, успешно
решающих социальные проблемы. Мы рассказываем о социальных проблемах, а также собираем деньги на работу общественных организаций, которые решают эти проблемы ежедневно. Либо мы предлагаем решение (обществу, госорганам), которое может быть эффективным в случае, если проблема не решается вообще или решается неэффективно.
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад