PureActionFund

Андрей PureActionFund

 
46 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Социально-экономический фонд «Чистое действие» — это некоммерческая благотворительная медиаплатформа, где тысячи людей собирают деньги на работу общественных организаций, успешно

решающих социальные проблемы. Мы рассказываем о социальных проблемах, а также собираем деньги на работу общественных организаций, которые решают эти проблемы ежедневно. Либо мы предлагаем решение (обществу, госорганам), которое может быть эффективным в случае, если проблема не решается вообще или решается неэффективно.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

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    Социально-экономический фонд «Чистое действие» — это некоммерческая благотворительная медиаплатформа, где тысячи людей собирают деньги на работу общественных организаций, успешно решающих социальные проблемы. Мы рассказываем о социальных проблемах, а также собираем деньги на работу общественных организаций, которые решают эти проблемы ежедневно. Либо мы предлагаем ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад