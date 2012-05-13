Purgas

Алексей Пикаев Purgas

 
40 летРоссия/Саров
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Операционные системы: MS Windows 9x, MS NT 5.x, UNIX/Linux

Программные пакеты: MS Visal Studio 6/2003/2005/2008, Eclipse

Пригладное и системное программирование:

Языки: С/С++, C#

Библиотеки и фреймворки: WinAPI, DDK, STL, Boost, MFC, .NET

Веб-программирование:

Языки: PHP, JavaScript, CSS, (X)HTML

Фреймворки: CodeIgniter, CakePHP

CMS: Drupal, WordPress

Базы Данных:

Языки: SQL

СУБД: MySQL, MS Access

Владение иностранными языками: английский - чтение технической литературы

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSDrupalLinux