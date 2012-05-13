Операционные системы: MS Windows 9x, MS NT 5.x, UNIX/Linux
Программные пакеты: MS Visal Studio 6/2003/2005/2008, Eclipse
Пригладное и системное программирование:
Языки: С/С++, C#
Библиотеки и фреймворки: WinAPI, DDK, STL, Boost, MFC, .NET
Веб-программирование:
Языки: PHP, JavaScript, CSS, (X)HTML
Фреймворки: CodeIgniter, CakePHP
CMS: Drupal, WordPress
Базы Данных:
Языки: SQL
СУБД: MySQL, MS Access
Владение иностранными языками: английский - чтение технической литературы
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