Purpendicular

Переводчик английского языка, технический писатель

Образование:высшее техническое, дополнительное (последипломное) образование в США. Языковаякомпетенция: - Русский язык – родной;- Украинский язык – свободно;- Английский язык – свободно.Опыт:- Письменная коммуникация и письменный перевод(с/на английский язык) в ряде коммерческих и некоммерческих организаций, бюро переводов (в т.ч. редактирование), фриланс. Основные тематики переводов:

деловой документооборот (письма,

технико-коммерческие предложения, бизнес-планы, отчеты и т.п.), документы ВЭД, руководства

по эксплуатации сложного оборудования и программного обеспечения, технические

спецификации, договорно-правовые документы. Устный последовательный перевод на

переговорах, презентациях и т.п. Составление и редактирование контента (на

русском и английском языках) корпоративных сайтов и других презентационных и

маркетинговых материалов.