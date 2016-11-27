Purpendicular

Образование:высшее техническое, дополнительное (последипломное) образование в США. Языковаякомпетенция: - Русский язык – родной;- Украинский язык – свободно;- Английский язык – свободно.Опыт:- Письменная коммуникация и письменный перевод(с/на английский язык) в ряде коммерческих и некоммерческих организаций, бюро переводов (в т.ч. редактирование), фриланс. Основные тематики переводов:
деловой документооборот (письма,
технико-коммерческие предложения, бизнес-планы, отчеты и т.п.), документы ВЭД, руководства
по эксплуатации сложного оборудования и программного обеспечения, технические
спецификации, договорно-правовые документы. Устный последовательный перевод на
переговорах, презентациях и т.п. Составление и редактирование контента (на
русском и английском языках) корпоративных сайтов и других презентационных и
маркетинговых материалов.