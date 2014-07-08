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Лев
Pyrist
Pyrist
43 года
Россия
/
Набережные Челны
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
1 отзыв
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Отзывы заказчиков
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Сергей
TheEvroman
36 лет
Россия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 отзывов
$1
10 баллов
9 лет назад
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Все хорошо
Мне понравилось работать с данным заказчиком.
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Отзывы заказчиков
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