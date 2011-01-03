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Владислава Владислава
QA-E
QA-E
36 лет
Беларусь
/
Минск
13 лет на
фриланс
-бирже
Была
13 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
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Все отзывы
Евгений
eugene_m
44 года
Беларусь
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов
$15
0 баллов
13 лет назад
Обзорная статья по Базам Данных
Нет на связи больше 1 недели. Задание не выполнено.
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Отзывы заказчиков
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