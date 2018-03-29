Qzero

Руслан Qzero

 
38 летУкраина/Одесса
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создание / ведение / продвижение аккаунтов в соцсетях, SMM

Создание / ведение / продвижение аккаунтов и групп с уникальным дизайном и контентом в социальных сетях:

  • Facebook.
  • ВКонтакте.
  • Instagram.
  • Google+.
  • Одноклассники.
  • Twitter.
и др.

Настройка таргетированной рекламы.

Наполнение сайта уникальным текстовым и фото контентом.

Рассмотрю все предложения! Детали при личной переписке.

Приятные цены. Обращайтесь!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
oantokhin
Олег 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Зарегистрировать компанию в каталогах (35)
Все отлично. Рекомендую.
Отличный заказчик! Четкое Т.З. Оперативная связь! Рекомендую!
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