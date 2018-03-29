Создание / ведение / продвижение аккаунтов в соцсетях, SMM
Создание / ведение / продвижение аккаунтов и групп с уникальным дизайном и контентом в социальных сетях:
- Facebook.
- ВКонтакте.
- Instagram.
- Google+.
- Одноклассники.
- Twitter.
Настройка таргетированной рекламы.
Наполнение сайта уникальным текстовым и фото контентом.
Рассмотрю все предложения! Детали при личной переписке.
Приятные цены. Обращайтесь!
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
6 лет назад
Все отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкое Т.З. Оперативная связь! Рекомендую!