Визуализация и дизайн интерьера и экстерьера. Ландшафтный дизайн. Создание анимационных роликов.
Визуализация жилых и общественных интерьеров как внутри так и снаружи. Создание анимационных роликов. Сады, ландшафты, в том числе и по сложному рельефу. Опыт работы с зарубежными клиентами. Полный пакет документации. Основные инструменты: ArchiCAD, Lumion, SKetchUp.
Портфолио
- Дом с бассейном.103 просмотра
- Коттедж с бассейном.67 просмотров
- Коттедж с бассейном.60 просмотров
- Вилла54 просмотра
- Лофт в Англии 3.41 просмотр
- Лофт в Англии 2.30 просмотров
- Лофт а Англии.34 просмотра
- Пристройка в Англии.37 просмотров
- Вилла в Испании.41 просмотр
- Вилла в Испании36 просмотров
- Вилла в Испании76 просмотров