Визуализация и дизайн интерьера и экстерьера. Ландшафтный дизайн. Создание анимационных роликов.

Визуализация жилых и общественных интерьеров как внутри так и снаружи. Создание анимационных роликов. Сады, ландшафты, в том числе и по сложному рельефу. Опыт работы с зарубежными клиентами. Полный пакет документации. Основные инструменты: ArchiCAD, Lumion, SKetchUp.