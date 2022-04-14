R2oman

Роман R2oman

 
51 годУкраина/Конотоп
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Визуализация и дизайн интерьера и экстерьера. Ландшафтный дизайн. Создание анимационных роликов.

Визуализация жилых и общественных интерьеров как внутри так и снаружи. Создание анимационных роликов. Сады, ландшафты, в том числе и по сложному рельефу. Опыт работы с зарубежными клиентами. Полный пакет документации. Основные инструменты: ArchiCAD, Lumion, SKetchUp.

ArchiCADSketchUp
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