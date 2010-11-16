Юридические услуги бизнесу и частным лицам

ДЛЯ БИЗНЕСА:

Комплексное сопровождение и обслуживание деятельности юридических лиц:

- разработка оптимальных правовых схем ведения бизнеса;

- консультирование в сфере корпоративного права (корпоративное построение, в т.ч. с использованием международных бизнес-компаний);

- сопровождение сделок с недвижимостью;

- разрешение споров хозяйствующих субъектов (медиация);

- арбитражно-судебное представительство (в т.ч. судебное представительство по налоговым спорам);

- юридический аутсорсинг;

- экспертиза и разработка договоров (купли/продажи, аренды, лицензионные, трудовые, поставки, комиссионные и пр.);

- сопровождение трудовых правоотношений;

- сопровождение внешнеэкономической деятельности;

- вопросы реорганизации/ликвидации юридических лиц.

УСЛУГИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ:

- юридическая поддержка при возмещении ущерба;

- консультирование по вопросам жилищного права, земельных правоотношений и правоотношений в сфере недвижимости;

- правовая поддержка в решении вопросов со страховыми организациями;

- консультирование по вопросам наследства и семейного права;

- консультирование по вопросам гражданского права;

- представление интересов клиента в судах общей юрисдикции, правоохранительных органах, иных государственных учреждениях и органах власти.