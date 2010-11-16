ДЛЯ БИЗНЕСА:
Комплексное сопровождение и обслуживание деятельности юридических лиц:
- разработка оптимальных правовых схем ведения бизнеса;
- консультирование в сфере корпоративного права (корпоративное построение, в т.ч. с использованием международных бизнес-компаний);
- сопровождение сделок с недвижимостью;
- разрешение споров хозяйствующих субъектов (медиация);
- арбитражно-судебное представительство (в т.ч. судебное представительство по налоговым спорам);
- юридический аутсорсинг;
- экспертиза и разработка договоров (купли/продажи, аренды, лицензионные, трудовые, поставки, комиссионные и пр.);
- сопровождение трудовых правоотношений;
- сопровождение внешнеэкономической деятельности;
- вопросы реорганизации/ликвидации юридических лиц.
УСЛУГИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ:
- юридическая поддержка при возмещении ущерба;
- консультирование по вопросам жилищного права, земельных правоотношений и правоотношений в сфере недвижимости;
- правовая поддержка в решении вопросов со страховыми организациями;
- консультирование по вопросам наследства и семейного права;
- консультирование по вопросам гражданского права;
- представление интересов клиента в судах общей юрисдикции, правоохранительных органах, иных государственных учреждениях и органах власти.
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