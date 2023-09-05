REDBULLDOGS

Ищется оператор call-центра для компании по продаже товаров для здоровья. Фиксированная ставка 8000 грн + процент от продаж. График работы 5-2 с 9:00 до 17:00. Обязанности: исходящие звонки клиентам, выполнение KPI. Требуется уверенное владение ПК и опыт в продажах. Заработок от 15 до 25 тыс. грн. Карьерное развитие и обучение в течение 2 дней.
Оператор call центру Ставка 8 000 + % до 25 000
Ми Компанiя з продажу товарiв для здоров’я (БАДИ).
Пишiть в телеграмм: https://t.me/HotSaleRabota
Вимоги:
Досвiд роботи у продажах буде +
Впевнений користувач ПК (CRM, Excel, Word);
Високошвидкісний Iнтернет.
Умови:
Графiк: 5-2 з 9:00 до 17:00;
Швидке навчання 2днi.
Фiкс. ставка 8000 грн + % вiд продажу.
Бонус % з оформлених замовлень.
Вчаснa оплатa працi 2 рази/ мiсяць;
ЗП вiд 15 до 25 тис/грн.
Кар'єрне зростання;
Обов'язки:
Вихіднi дзвінки клієнтам з метою додаткового продажу товару;
Виконання KPI;
Володiння українською або росiйскою мовою.
Кiлькiсть мiсць обмежена!
- $1000Продажи и лидынет заявокЗакрыт2 года назад