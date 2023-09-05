REDBULLDOGS

Андрій Мороз REDBULLDOGS

 
35 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Оператор call центру Ставка 8 000 + % до 25 000

Ми Компанiя з продажу товарiв для здоров’я (БАДИ). 

Пишiть в телеграмм: https://t.me/HotSaleRabota

Вимоги:

  • Досвiд роботи у продажах буде +

  • Впевнений користувач ПК (CRM, Excel, Word);

  • Високошвидкісний Iнтернет.

Умови:

  • Графiк: 5-2 з 9:00 до 17:00;

  • Швидке навчання 2днi.

  • Фiкс. ставка  8000 грн + % вiд продажу.

  • Бонус  % з оформлених замовлень.

  • Вчаснa оплатa працi 2 рази/ мiсяць;

  • ЗП вiд 15 до 25 тис/грн.

  • Кар'єрне зростання;

Обов'язки:

  • Вихіднi дзвінки клієнтам з метою додаткового продажу товару;

  • Виконання KPI;

  • Володiння українською або росiйскою мовою.

Кiлькiсть мiсць обмежена!

Пишiть в телеграмм: https://t.me/HotSaleRabota

  • Оператор call центру Ставка 8 000 + % до 25 000

    $1000

    Ищется оператор call-центра для компании по продаже товаров для здоровья. Фиксированная ставка 8000 грн + процент от продаж. График работы 5-2 с 9:00 до 17:00. Обязанности: исходящие звонки клиентам, выполнение KPI. Требуется уверенное владение ПК и опыт в продажах. Заработок от 15 до 25 тыс. грн. Карьерное развитие и обучение в течение 2 дней.

    Продажи и лидынет заявок
    Закрыт
    2 года назад