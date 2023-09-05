REDBULLDOGS

Ищется оператор call-центра для компании по продаже товаров для здоровья. Фиксированная ставка 8000 грн + процент от продаж. График работы 5-2 с 9:00 до 17:00. Обязанности: исходящие звонки клиентам, выполнение KPI. Требуется уверенное владение ПК и опыт в продажах. Заработок от 15 до 25 тыс. грн. Карьерное развитие и обучение в течение 2 дней.