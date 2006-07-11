всегда стараюсь подойти к делу с ответственостью, укладываюсь в сроки (если они реальны и оговорены :)

опыт работы

1 год полиграфия дизайн и верстка полноцветного журнала + доп заказы

2 года рекламная студия все что можно нарисовать :)))

2 года и сейчас, корпоративный дизайнер Группы Компаний "ЛИК"

принимаю заказы как на разработку логотипов, визуализации 3d графики(архитектурных проектов.)

3d модели любой сложности на заказ.

(в ICQ нахожусь по пол дня, но невидим, писать сразу сообщение с предложением, без запросов на авторизацию, надеюсь на понимание)