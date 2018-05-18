Дизайн Сайтов/ Сайт "Под Ключ"
Более 5 лет разработки дизайнов:
Landing Page, Сайтов
Коммерческих предложений
Баннеров
Оформление социальных сетей
Полиграфической продукции (Визитки, Брошюры, Баннеры…)
Работал с такими крупными клиентами:
Копирайтинговое агенство Дмитрия Кота
Веб Студия Ортиз-Веб
Копирайтинговое агенство Сергея Трубадура
Интернет-издательство InfoDVD
Инфобизнесмен Андрей Парабеллум
Результаты моих работ:
Увеличение конверсии
Повешения лояльности бренда
Увеличение времени просмотра сайта
Увеличение узнаваемости бренда
Увеличение CTR
Сокращение времени на восприятие информации
В данный момент руковожу командой более 5-ти человек - реализуем любые проекты под ключ.