Дизайн Сайтов/ Сайт "Под Ключ"

Более 5 лет разработки дизайнов:

Landing Page, Сайтов

Коммерческих предложений

Баннеров

Оформление социальных сетей

Полиграфической продукции (Визитки, Брошюры, Баннеры…)

Работал с такими крупными клиентами:

Копирайтинговое агенство Дмитрия Кота

Веб Студия Ортиз-Веб

Копирайтинговое агенство Сергея Трубадура

Интернет-издательство InfoDVD

Инфобизнесмен Андрей Парабеллум

Результаты моих работ:

Увеличение конверсии

Повешения лояльности бренда

Увеличение времени просмотра сайта

Увеличение узнаваемости бренда

Увеличение CTR

Сокращение времени на восприятие информации

В данный момент руковожу командой более 5-ти человек - реализуем любые проекты под ключ.