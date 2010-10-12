Свободно рисую от руки . владею всеми известными графическими редакторами. С фантазией и креативом все тоже благополучно.
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