RabbitS

Ярослав RabbitS

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Недорогое и качественное SEO-продвижение

Ключевая информация

  • Поддержание актуальности контента на сайтах;
  • Проверка правильности размещения контента на сайтах после этапа разработки;
  • Работа в команде;
  • Развитие интернет-маркетинга (продвижение сайтов, контекстная реклама, SEO);
  • Частичная внутренняя оптимизация сайтов;
  • Постановка задач и контроль проведения всех активностей;
  • Создание и подготовка контента для сайтов;
  • Планирование и контроль рекламных кампаний в сети Интернет;
  • Анализ эффективности маркетинговых активностей в сети Интернет;
  • Формирование отчетов;
  • Подготовка презентационных материалов;
  • Создание плана статей;
  • Создание ТЗ копирайтерам;
  • Контроль качества работы копирайтеров;
  • Подготовка контента для нового функционала сайта;
  • Поддержка актуальности контента на сайте;
  • Проверка правильности размещения текстов после этапа разработки;
  • Оперативность;
  • Быстрая обучаемость;
  • Слепой набор текста;
  • Написание креативных статей;
  • Написание статей на любые темы;
  • Наполнение контентом сайт;
  • Написание SEO-текстов.

Опыт работы

Контент-менеджер, SEO-специалист

фев 2017 - настоящее время (1 год 3 мес)

"Инфрост"

Промышленность и Производство

  • Наполнение контентом сайта;
  • Подготовка контента для нового функционала сайта;
  • Поддержка актуальности контента на сайте;
  • Проверка правильности размещения текстов после этапа разработки;
  • Работа в команде;
  • Развитие интернет маркетинга (продвижение сайтов, контекстная реклама, SEO);
  • Создание плана статей;
  • Создание ТЗ копирайтерам;
  • Контроль качества работы копирайтеров;
  • Постановка задач и контроль проведения всех активностей;
  • Создание и подготовка контента для сайтов;
  • Планирование и контроль рекламных кампаний в сети Интернет;
  • Анализ эффективности маркетинговых активностей в сети Интернет;
  • Формирование отчетов и подготовка презентационных материалов.
SMM-специалист

авг 2017 - янв 2018 (6 мес)

Энциклопедия бизнеса(http://www.en-business.com.ua

до 20 сотрудников Услуги для бизнеса - другое

  • Анализирование ниши;
  • Составление стратегий продвижения;
  • Анализирование эффективности инструментов;
  • Составление отчетности по эффективности для клиента;
  • Ведение учета постов;
  • Опыт работы в системах аналитики;
  • Составление контент-плана;
  • Разработка концепции постов;
  • Написание текста для постов;
  • Поиск картинки под посты;
  • Постинг постов.
Seo-копирайтер

апр 2016 - мар 2017 (1 год)

Компания «Эффект»

Интернет

  • Написание SEO-текстов;
  • Анализирование ниши клиента;
  • Поиск информации по нише клиента;
  • Подбор ключевых запросов;
  • Оптимизация контента под ключевые запросы;
  • Перелинковка;
  • Внос готового контента на сайт;
  • Поиск картинок под контент;
  • Редактирование контента на сайте;
  • Оптимизация мета-данных сайта;
  • Отслеживание эффективности проделанной работы.
Копирайтер-журналист

май 2015 - апр 2016 (1 год)

Информационный портал Znaj.ua

Медиа / СМИ

  • Мониторинг интернет-ресурсов и соцсетей;
  • Поиск новостей;
  • Оперативная обработка материалов;
  • Быстрая обработка корреспондентов;
  • Написание материалов;
  • Редактирование материалов;
  • Размещение новостей и других материалов на сайте;
  • Отслеживание эффективности материалов и новостей.
Контент-менеджер удаленно

янв 2015 - май 2015 (5 мес)

Label Groupe

Интернет

  • Написание СЕО-текстов;
  • Работа с большими объемами текстовой информации;
  • Исследование обрабатываемой (текстовой) информации;
  • Анализирование обрабатываемой информации;
  • Улучшение контента на сайте;
  • Редактирование контента;
  • Поиск картинок по теме контента;
  • Поиск видео под контент;
  • Вставка видео и картинок в текст;
  • Создание описания брендов и товаров;
  • Размещение описания на сайт.
Копирайтер, Контент-менеджер удаленный

май 2014 - май 2015 (1 год 1 мес)

УСПЕХ, Дилерське агентство Prom.ua 

до 20 сотрудников Интернет

  • Поиск новой информации для сайтов;
  • Размещение информации на сайте;
  • Рерайт контента на сайте;
  • Отслеживание качества контента на страницах сайта;
  • Поиск картинок для страниц;
  • Редактирование контента на страницах сайта;
  • Написание материалов для рекламно-посадочных страниц.

Владение языками

Английский- выше среднего

Русский- родной 

Могу проходить собеседование на этом языке

Украинский- родной 

Могу проходить собеседование на этом языке

Курсы, тренинги, сертификаты

SEO-оптимизация: продвижение сайтов в поисковых системах