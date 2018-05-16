Недорогое и качественное SEO-продвижение

Ключевая информация

Поддержание актуальности контента на сайтах;

Проверка правильности размещения контента на сайтах после этапа разработки;

Работа в команде;

Развитие интернет-маркетинга (продвижение сайтов, контекстная реклама, SEO);

Частичная внутренняя оптимизация сайтов;

Постановка задач и контроль проведения всех активностей;

Создание и подготовка контента для сайтов;

Планирование и контроль рекламных кампаний в сети Интернет;

Анализ эффективности маркетинговых активностей в сети Интернет;

Формирование отчетов;

Подготовка презентационных материалов;

Создание плана статей;

Создание ТЗ копирайтерам;

Контроль качества работы копирайтеров;

Подготовка контента для нового функционала сайта;

Поддержка актуальности контента на сайте;

Проверка правильности размещения текстов после этапа разработки;

Оперативность;

Быстрая обучаемость;

Слепой набор текста;

Написание креативных статей;

Написание статей на любые темы;

Наполнение контентом сайт;

Написание SEO-текстов.

Опыт работы

Контент-менеджер, SEO-специалист

фев 2017 - настоящее время (1 год 3 мес)

"Инфрост"

Промышленность и Производство

Наполнение контентом сайта;

Подготовка контента для нового функционала сайта;

Поддержка актуальности контента на сайте;

Проверка правильности размещения текстов после этапа разработки;

Работа в команде;

Развитие интернет маркетинга (продвижение сайтов, контекстная реклама, SEO);

Создание плана статей;

Создание ТЗ копирайтерам;

Контроль качества работы копирайтеров;

Постановка задач и контроль проведения всех активностей;

Создание и подготовка контента для сайтов;

Планирование и контроль рекламных кампаний в сети Интернет;

Анализ эффективности маркетинговых активностей в сети Интернет;

Формирование отчетов и подготовка презентационных материалов.

SMM-специалист

авг 2017 - янв 2018 (6 мес)

Энциклопедия бизнеса(http://www.en-business.com.ua)

до 20 сотрудников Услуги для бизнеса - другое

Анализирование ниши;

Составление стратегий продвижения;

Анализирование эффективности инструментов;

Составление отчетности по эффективности для клиента;

Ведение учета постов;

Опыт работы в системах аналитики;

Составление контент-плана;

Разработка концепции постов;

Написание текста для постов;

Поиск картинки под посты;

Постинг постов.

Seo-копирайтер

апр 2016 - мар 2017 (1 год)

Компания «Эффект»

Интернет

Написание SEO-текстов;

Анализирование ниши клиента;

Поиск информации по нише клиента;

Подбор ключевых запросов;

Оптимизация контента под ключевые запросы;

Перелинковка;

Внос готового контента на сайт;

Поиск картинок под контент;

Редактирование контента на сайте;

Оптимизация мета-данных сайта;

Отслеживание эффективности проделанной работы.

Копирайтер-журналист

май 2015 - апр 2016 (1 год)

Информационный портал Znaj.ua

Медиа / СМИ

Мониторинг интернет-ресурсов и соцсетей;

Поиск новостей;

Оперативная обработка материалов;

Быстрая обработка корреспондентов;

Написание материалов;

Редактирование материалов;

Размещение новостей и других материалов на сайте;

Отслеживание эффективности материалов и новостей.

Контент-менеджер удаленно

янв 2015 - май 2015 (5 мес)

Label Groupe

Интернет

Написание СЕО-текстов;

Работа с большими объемами текстовой информации;

Исследование обрабатываемой (текстовой) информации;

Анализирование обрабатываемой информации;

Улучшение контента на сайте;

Редактирование контента;

Поиск картинок по теме контента;

Поиск видео под контент;

Вставка видео и картинок в текст;

Создание описания брендов и товаров;

Размещение описания на сайт.

Копирайтер, Контент-менеджер удаленный

май 2014 - май 2015 (1 год 1 мес)

УСПЕХ, Дилерське агентство Prom.ua

до 20 сотрудников Интернет

Поиск новой информации для сайтов;

Размещение информации на сайте;

Рерайт контента на сайте;

Отслеживание качества контента на страницах сайта;

Поиск картинок для страниц;

Редактирование контента на страницах сайта;

Написание материалов для рекламно-посадочных страниц.

Владение языками

Английский- выше среднего

Русский- родной

Могу проходить собеседование на этом языке

Украинский- родной

Могу проходить собеседование на этом языке

Курсы, тренинги, сертификаты

SEO-оптимизация: продвижение сайтов в поисковых системах