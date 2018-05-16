Недорогое и качественное SEO-продвижение
Ключевая информация
- Поддержание актуальности контента на сайтах;
- Проверка правильности размещения контента на сайтах после этапа разработки;
- Работа в команде;
- Развитие интернет-маркетинга (продвижение сайтов, контекстная реклама, SEO);
- Частичная внутренняя оптимизация сайтов;
- Постановка задач и контроль проведения всех активностей;
- Создание и подготовка контента для сайтов;
- Планирование и контроль рекламных кампаний в сети Интернет;
- Анализ эффективности маркетинговых активностей в сети Интернет;
- Формирование отчетов;
- Подготовка презентационных материалов;
- Создание плана статей;
- Создание ТЗ копирайтерам;
- Контроль качества работы копирайтеров;
- Подготовка контента для нового функционала сайта;
- Поддержка актуальности контента на сайте;
- Проверка правильности размещения текстов после этапа разработки;
- Оперативность;
- Быстрая обучаемость;
- Слепой набор текста;
- Написание креативных статей;
- Написание статей на любые темы;
- Наполнение контентом сайт;
- Написание SEO-текстов.
Опыт работы
Контент-менеджер, SEO-специалист
фев 2017 - настоящее время (1 год 3 мес)
"Инфрост"
Промышленность и Производство
- Наполнение контентом сайта;
- Подготовка контента для нового функционала сайта;
- Поддержка актуальности контента на сайте;
- Проверка правильности размещения текстов после этапа разработки;
- Работа в команде;
- Развитие интернет маркетинга (продвижение сайтов, контекстная реклама, SEO);
- Создание плана статей;
- Создание ТЗ копирайтерам;
- Контроль качества работы копирайтеров;
- Постановка задач и контроль проведения всех активностей;
- Создание и подготовка контента для сайтов;
- Планирование и контроль рекламных кампаний в сети Интернет;
- Анализ эффективности маркетинговых активностей в сети Интернет;
- Формирование отчетов и подготовка презентационных материалов.
авг 2017 - янв 2018 (6 мес)
Энциклопедия бизнеса(http://www.en-business.com.ua)
до 20 сотрудников Услуги для бизнеса - другое
- Анализирование ниши;
- Составление стратегий продвижения;
- Анализирование эффективности инструментов;
- Составление отчетности по эффективности для клиента;
- Ведение учета постов;
- Опыт работы в системах аналитики;
- Составление контент-плана;
- Разработка концепции постов;
- Написание текста для постов;
- Поиск картинки под посты;
- Постинг постов.
апр 2016 - мар 2017 (1 год)
Компания «Эффект»
Интернет
- Написание SEO-текстов;
- Анализирование ниши клиента;
- Поиск информации по нише клиента;
- Подбор ключевых запросов;
- Оптимизация контента под ключевые запросы;
- Перелинковка;
- Внос готового контента на сайт;
- Поиск картинок под контент;
- Редактирование контента на сайте;
- Оптимизация мета-данных сайта;
- Отслеживание эффективности проделанной работы.
май 2015 - апр 2016 (1 год)
Информационный портал Znaj.ua
Медиа / СМИ
- Мониторинг интернет-ресурсов и соцсетей;
- Поиск новостей;
- Оперативная обработка материалов;
- Быстрая обработка корреспондентов;
- Написание материалов;
- Редактирование материалов;
- Размещение новостей и других материалов на сайте;
- Отслеживание эффективности материалов и новостей.
янв 2015 - май 2015 (5 мес)
Label Groupe
Интернет
- Написание СЕО-текстов;
- Работа с большими объемами текстовой информации;
- Исследование обрабатываемой (текстовой) информации;
- Анализирование обрабатываемой информации;
- Улучшение контента на сайте;
- Редактирование контента;
- Поиск картинок по теме контента;
- Поиск видео под контент;
- Вставка видео и картинок в текст;
- Создание описания брендов и товаров;
- Размещение описания на сайт.
май 2014 - май 2015 (1 год 1 мес)
УСПЕХ, Дилерське агентство Prom.ua
до 20 сотрудников Интернет
- Поиск новой информации для сайтов;
- Размещение информации на сайте;
- Рерайт контента на сайте;
- Отслеживание качества контента на страницах сайта;
- Поиск картинок для страниц;
- Редактирование контента на страницах сайта;
- Написание материалов для рекламно-посадочных страниц.
Владение языкамиАнглийский- выше среднего
Русский- родной
Могу проходить собеседование на этом языке
Украинский- родной
Могу проходить собеседование на этом языке