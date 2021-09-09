SMM I Instagram
Добрый день, уважаемые заказчики!
Меня зовут Рабига и я рада предложить вам свои услуги sмм-специалиста, контент-мейкера и менеджер блогеров по продвижению в социальных сетях.
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КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕСС РАБОТЫ?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Обсуждение, анализ страницы (в режиме чата, задание беру в письменной форме или в виде аудио), сроков, стоимости, способа оплаты;
- Предоплата 30-50% от суммы проекта (в случае таргета 100% для реламы)
- Только после получения на счет предоплаты, начинаю работу
- Высылаю Вам скрины работы, вносим правки
- Когда Клиент доволен - производится остаток оплаты и отправляю всю работу
МОИ УСЛУГИ:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Грамотный разбор профиля (или рекламы) прежде чем начать работу
-Создание продающей шапке профиля (3 варианта)
-Анализ конкурентов, Целевой аудитории и рынка
-Создание индивидуального стиля вашего аккаунта (аватарка, хайлайты, визуал, рекламные макеты и т.д)
-Составление контент-плана постов 6/15/30 постов
-Генерирую захватывающий контент-сторис недельный/месячный
-Пишу посты(информационный, развлекательный, продающий, экспертный)
-Устанавливаю Taplink для Инстаграм аккаунт
-Настраиваю таргетированную рекламу за дополнительную предоплату
-Вычитка и редактура поста
-Создаю цепляющие офферы для продвижения рекламы
-Менторство в неделю/месяц по сторис и постов(ответы на вопросы, постоянное общение с клиентом, советы по улучшение и повышение охватов)
-Полное ведение аккаунта- от 20.000р (здесь зависит от вашей ниши и активности аудитории)
ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ
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КОНТАКТЫ:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Telegtam: @rabigalan
- E-mail: [email protected]
- WhatsApp по запросу
Портфолио
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