SMM-специалист и менеджер блогеров

SMM I Instagram

Добрый день, уважаемые заказчики!

Меня зовут Рабига и я рада предложить вам свои услуги sмм-специалиста, контент-мейкера и менеджер блогеров по продвижению в социальных сетях.

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КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕСС РАБОТЫ?

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Обсуждение, анализ страницы (в режиме чата, задание беру в письменной форме или в виде аудио), сроков, стоимости, способа оплаты;

стоимости, способа оплаты; Предоплата 30-50% от суммы проекта (в случае таргета 100% для реламы)

Только после получения на счет предоплаты, начинаю работу

Высылаю Вам скрины работы, вносим правки

Когда Клиент доволен - производится остаток оплаты и отправляю всю работу

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МОИ УСЛУГИ:

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-Грамотный разбор профиля (или рекламы) прежде чем начать работу

-Создание продающей шапке профиля (3 варианта)

-Анализ конкурентов, Целевой аудитории и рынка

-Создание индивидуального стиля вашего аккаунта (аватарка, хайлайты, визуал, рекламные макеты и т.д)

-Составление контент-плана постов 6/15/30 постов

-Генерирую захватывающий контент-сторис недельный/месячный

-Пишу посты(информационный, развлекательный, продающий, экспертный)

-Устанавливаю Taplink для Инстаграм аккаунт

-Настраиваю таргетированную рекламу за дополнительную предоплату

-Вычитка и редактура поста

-Создаю цепляющие офферы для продвижения рекламы

-Менторство в неделю/месяц по сторис и постов(ответы на вопросы, постоянное общение с клиентом, советы по улучшение и повышение охватов)

-Полное ведение аккаунта- от 20.000р (здесь зависит от вашей ниши и активности аудитории)

ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ

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КОНТАКТЫ:

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