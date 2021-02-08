RadistkaKET

Имею высшее образование и опыт работы копирайтером. Последние 2 года писала разные тексты на бирже копирайтинга, на данный момент желаю найти удаленную работу для личностного и профессионального роста. Способна писать статьи

на самые разнообразные темы (в том числе и художественные тексты). Интересуюсь политикой, театром, кино, модой и современными тенденциями культуры. По требованию могу предоставить ссылку на свой профиль на бирже копирайтинга и

полное портфолио работ.