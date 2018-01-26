RahmanovaN

Наргиза Рахманова RahmanovaN

 
33 годаУзбекистан/Ташкент
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Никаких котиков, только крутой контент и инструменты, которые работают на цели Вашего бизнеса!!!
  • У нас наработанный 3 успешными годами бизнес-процессы, в сфере SMM и контекстной рекламы;
  • С помощью всего арсенала форматов и инструментов Social Media умение доносить USP бренда до ЦА;
  • Умение поддерживать высокую репутацию Вашего бизнеса;

  • Умение разрабатывать стратегии - определение целевой аудитории и изучение ее интересов, интеграция SMM-активности в общую маркетинговую стратегию;
  • Умение выстраивать позитивный диалог с пользователями социальных сетей, понимание психологии потребителей, лучшими способами сглаживание негатива;
  • Умение управлять рекламой – проведение интересных конкурсов, флэш-мобов.
Я ГАРАНТИРУЮ:

     

Качественную креативную с разносторонними идеями работу на высшем уровне!

 

P.S. Если клиент приходит ко мне, то остается со мной надолго! Может пришло время проверить это?)