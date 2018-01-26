Никаких котиков, только крутой контент и инструменты, которые работают на цели Вашего бизнеса!!!

У нас наработанный 3 успешными годами бизнес-процессы, в сфере SMM и контекстной рекламы;

С помощью всего арсенала форматов и инструментов Social Media умение доносить USP бренда до ЦА;

Умение поддерживать высокую репутацию Вашего бизнеса;

Умение разрабатывать стратегии - определение целевой аудитории и изучение ее интересов, интеграция SMM-активности в общую маркетинговую стратегию;

Умение выстраивать позитивный диалог с пользователями социальных сетей, понимание психологии потребителей, лучшими способами сглаживание негатива;

Умение управлять рекламой – проведение интересных конкурсов, флэш-мобов.

Я ГАРАНТИРУЮ:

P.S.