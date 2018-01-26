Наргиза Рахманова RahmanovaNRahmanovaN
33 годаУзбекистан/Ташкент
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Никаких котиков, только крутой контент и инструменты, которые работают на цели Вашего бизнеса!!!
- У нас наработанный 3 успешными годами бизнес-процессы, в сфере SMM и контекстной рекламы;
- С помощью всего арсенала форматов и инструментов Social Media умение доносить USP бренда до ЦА;
- Умение поддерживать высокую репутацию Вашего бизнеса;
- Умение разрабатывать стратегии - определение целевой аудитории и изучение ее интересов, интеграция SMM-активности в общую маркетинговую стратегию;
- Умение выстраивать позитивный диалог с пользователями социальных сетей, понимание психологии потребителей, лучшими способами сглаживание негатива;
- Умение управлять рекламой – проведение интересных конкурсов, флэш-мобов.
Качественную креативную с разносторонними идеями работу на высшем уровне!
P.S. Если клиент приходит ко мне, то остается со мной надолго! Может пришло время проверить это?)
Портфолио
- Кофейня "Canella" (Facebook)135 просмотров
- Кофейня "Canella" (Instagram)144 просмотра
- Центр Косметологии "Новоклиник" в Фб117 просмотров
- Центр Косметологии "Новоклиник" в Инстаграме115 просмотров