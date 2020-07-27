Raketa_10

Максим Raketa_10

 
25 летУкраина/Сумы
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
🎯 Настройка таргетированной рекламы в FB и Instagram 🎯

Привет, меня зовут Максим 

Занимаюсь настройка таргетированной рекламы в FB и Instagram 🎯

▪ Запущу рекламу за 2-3 дня!

▪ Провожу тесты на этапе запуска компании, никаких сливов бюджета 🔥

▪ Ежедневная аналитика и отчетность перед клиентом 

▪ Разрабатываю креативы, копирайты и офферы

▪ На связи 12 часов/день 📞

▪ Провожу оптимизации рекламных компаний

Какие гарантии спросите вы?

☑ Готов заключить договор

☑ Работаю под кураторством крупных маркетологов

☑ Прошел обучение по направлению таргета и арбитража 💣

☑ Знаю глубокие основы маркетинга и продаж

Работаю от 150 $/месяц