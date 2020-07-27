🎯 Настройка таргетированной рекламы в FB и Instagram 🎯
Привет, меня зовут Максим
Занимаюсь настройка таргетированной рекламы в FB и Instagram 🎯
▪ Запущу рекламу за 2-3 дня!
▪ Провожу тесты на этапе запуска компании, никаких сливов бюджета 🔥
▪ Ежедневная аналитика и отчетность перед клиентом
▪ Разрабатываю креативы, копирайты и офферы
▪ На связи 12 часов/день 📞
▪ Провожу оптимизации рекламных компаний
Какие гарантии спросите вы?
☑ Готов заключить договор
☑ Работаю под кураторством крупных маркетологов
☑ Прошел обучение по направлению таргета и арбитража 💣
☑ Знаю глубокие основы маркетинга и продаж
Работаю от 150 $/месяц