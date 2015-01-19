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Доброго времени суток, уважаемые партнеры! Предлагаю свою кандидатуру для выполнения Ваших заданий! О себе: высшее психологическое образование, опыт работы в копирайте и написании дипломов. Владею немецким, быстро набираю тексты, пишу стихи и рассказы. Образцы работ без проблем скину на почту. Требовательна, сообразительна, ответственна, работу выполняю качественно и своевременно! Легко обучаема, цены реальные.