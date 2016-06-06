Php программист, Верстальщик
Эшчанов РасулбекЗарифбаевич
Дата рождения: 01.03.1989
Адрес проживания: Р. Узбекистан
Телефон: (+998 90) 738-95-58
E-mail: [email protected]
Цель: PHP программист
Знание:
- PHP
- SQL
- HTML
- CSS
- Bootstrap
- JavaScript
- jQuery
- Source control GIT
- профессиональный пользователь ПК (Ubuntu 14.04, Windows 7-8)
- программы: PhpStorm, WebStorm, Server (Nginx, Wamp, Denwer)
Образование:
- 2009 - 2013 – ТашИИТ (высший)
- Курсы
- PHP, MySQL
- HTML, CSS
- JavaScript, jQuery
- Узбекский язык
- Русский язык
Веб-программирование
нет отзывов
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