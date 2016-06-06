Rasool

Расул Rasool

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Php программист, Верстальщик

Эшчанов РасулбекЗарифбаевич

Дата рождения: 01.03.1989

Адрес проживания: Р. Узбекистан

Телефон: (+998 90) 738-95-58

E-mail: [email protected]

 

Цель: PHP программист

Знание:

  • PHP
  • SQL
  • HTML
  • CSS
  • Bootstrap
  • JavaScript
  • jQuery
  • Source control GIT
Другие навыки:

  • профессиональный пользователь ПК (Ubuntu 14.04, Windows 7-8)
  • программы: PhpStorm, WebStorm, Server (Nginx, Wamp, Denwer)

Образование:

  • 2009 - 2013 – ТашИИТ (высший)
  • Курсы
    • PHP, MySQL
    • HTML, CSS
    • JavaScript, jQuery
Языки:

  • Узбекский язык
  • Русский язык
Проекты:
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
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