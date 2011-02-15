Ray1964man

Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
14 лет назад
Юрий сделал все в срок. хотелось бы положительно отметить, что Юрий сделал все очень качественно, причем в нескольких вариантах, что говорит о его очень ответственном отношении к работе.
Ответный отзыв
Тарас хороший заказчик, рекомендую. Приятный и понимающий человек, с которым быстро находишь общий язык. Без каких либо проблем решаются вопросы относительно заказа. Работать с ним одно удовольствие. Желаю Тарасу процветания в бизнесе, а нам побольше таких заказчиков.