Я работаю на рынке веб-услуг с 2003 года.

Я и мои коллеги (напарники) занимаемся разработкой веб-решений

для бизнеса «под ключ».

В сотрудничестве с нашими партнёрами мы реализовали,

в общей сложности, более тысячи веб-проектов и рекламных кампаний

в сети. Только в сфере кинематографа нам приходилось официально

работать с такими заказчиками, как: Central Partnership, Dream Works,

Paramount, Universal, Enjoy Movies, Leopolis, XX Century Fox,

Russian World Studios, DreamTeam Media, Фонд Кино,

Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова.

Многолетний опыт позволяет нам понимать, что внедрение веб-ресурса

нужно рассматривать комплексно. Типичная ошибка при попытках

вывести свой бизнес в сеть в нашей стране заключается в решении

лишь частных задач и без увязки их в единое целое, что само по

себе не работает или работает плохо.

Комплексное же решение начинается с определения целей и задач,

затем следует целая цепочка профессиональных действий, направленных

на достижение целей, в нашей реализации это может быть:

> анализ рынка: исследование спроса и конкуренции, определение

целевой аудитории;

> разработка бренда (если его нет);

> разработка концепции подачи;

> проектирование интерфейса (юзабилити);

> профессиональный дизайн;

> современная техническая реализация с соблюдением последних

требований, форматов и стандартов;

> кроссбраузерность и кроссплатформенность (поддержка стационарных

компьютеров, планшетов и смартфонов);

> предоставление или выбор площадки

(у нас установлены свои веб-серверы в Европе);

> выбор подходящего доменного имени, покупка и привязка домена;

> копирайтинг (написание продающих текстов);

> разработка концепта и стратегии рекламной кампании;

> выявление наиболее эффективных для каждого случая платных и

бесплатных источников трафика;

> создание рекламных материалов;

> построение, ведение и оптимизация рекламной кампании,

выстраивание рентабельной воронки продаж, для чего

производится выявление предпочтений посетителя сайта

(сплит-тестирование), анализ его поведения на сайте, сбор

и аналитика статистической информации;

> гарантийное сопровождение;

> информационная и техническая поддержка;

> обучение персонала работе с предоставленным продуктом

(консультации в Skype, обучающие видео).

Одним из наиболее важных показателей эффективности веб-продукта мы считаем

удобство и простоту в использовании. Все наши проекты работают на собственной

платформе (CMS), которую мы разрабатывали и продолжаем развивать именно

в этом контексте. В нашей системе так же реализованы:

> средства технической надёжности и безопасности (устойчивость к

нагрузкам, взломам, хакерским атакам);

> встроенные средства поискового продвижения;

> разделение полномочий пользователей;

Комплексный подход к интеграции своего бизнеса в интернет позволяет создать

полноценный эффективный инструмент маркетинга и продаж, позволяющий строить

успешную работу в сети и получать результаты, соизмеримые с офлайновыми

методами ведения бизнеса, а иногда и превосходящие их.

Я обещаю вам приложить максимум своих усилий, знаний и опыта для того, чтобы

вы смогли отнести деньги, потраченные на создание сайта и рекламную кампанию

не к расходам, тем более неоправданным, а к выгодным инвестициям

в свой бизнес.