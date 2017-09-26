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Илья Росляков
RedSky_video
RedSky_video
26 лет
Россия
/
Москва
6 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
Red Sky video
Качественный монтаж видеороликов, создание графики и видеоэффектов.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
Все категории
Интро
167 просмотров
Заставка
161 просмотр
Анимационный ролик
140 просмотров
Выпуск для канала Let's Cook Show
169 просмотров
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