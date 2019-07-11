Литред, ред, рерайт, перевод

Делаю с текстом, что вам понадобится, заставляю его быть грамотным, служить на задних лапках и приносить удачу.

Запросов на «продающие» тексты не принимаю, т.к., по опыту, просящий не понимает, чего хочет.

Работаю только удаленно, быстро и качественно.

Языки: русский, украинский - в совершенстве,

английский, польский - fluent, хорошо перевожу с них на русский, украинский;

немецкий - только письменные переводы;

словацкий, греческий, испанский - на уровне простых коротких текстов.