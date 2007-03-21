Профессионально, надежно, с умом.

Обращайтесь, для приятных людей и интересных проектов - приятные, интересные условия. Сам занимаюсь всем что относится к дизайну и организации рабочего процесса. В штате верстальщик, программист и специалист по продвижению. Работаем в одном офисе.

Среди клиентов (известные бренды):

ASUS, ATI, Samsung, Procter&Gamble, Pringles, AVE, Hi-Ti, ОРТ, ТВЦ, Телефон-ru, КПРФ, МЕТТЭМ.

Опыт работы:

2004-...... - Арт-директор / дизайнер - Студия «Интайтл».

2002-2004 - Арт-директор / дизайнер - Студия «Икс Стайл».

2001-2002 - Зам. Режиссера утреннего эфира - телеканал ТВЦ.

1999-2001 - Директор по развитию - ООО «Арена-Е». (тм) «Арена».

1998-1999 - Системный администратор - ООО «Армагеддон 2000». (тм) «Арена».

Основные качества:

Пунктуальность.

Творческий подход без полётов в облаках.

Направленность на результат.

Будем знакомы?

ps. Если вам понравились наши работы, буду благодарен за отзыв.