Профессионально, надежно, с умом.
Обращайтесь, для приятных людей и интересных проектов - приятные, интересные условия. Сам занимаюсь всем что относится к дизайну и организации рабочего процесса. В штате верстальщик, программист и специалист по продвижению. Работаем в одном офисе.
Среди клиентов (известные бренды):
ASUS, ATI, Samsung, Procter&Gamble, Pringles, AVE, Hi-Ti, ОРТ, ТВЦ, Телефон-ru, КПРФ, МЕТТЭМ.
Опыт работы:
2004-...... - Арт-директор / дизайнер - Студия «Интайтл».
2002-2004 - Арт-директор / дизайнер - Студия «Икс Стайл».
2001-2002 - Зам. Режиссера утреннего эфира - телеканал ТВЦ.
1999-2001 - Директор по развитию - ООО «Арена-Е». (тм) «Арена».
1998-1999 - Системный администратор - ООО «Армагеддон 2000». (тм) «Арена».
Основные качества:
Пунктуальность.
Творческий подход без полётов в облаках.
Направленность на результат.
Будем знакомы?
ps. Если вам понравились наши работы, буду благодарен за отзыв.
- AVE (flash) - новая марка акустических систем222 просмотра
- AVE (flash) новый комплект аккустики194 просмотра
- AVE (flash) еще акустика177 просмотров
- NCPL (flash) 5190 просмотров
- NCPL (flash) 4165 просмотров
- NCPL (flash)162 просмотра
- ASUS - видеокарты №1208 просмотров
- ASUS - видеокарты №2173 просмотра
- ASUS - видеокарты №3151 просмотр
- ASUS - видеокарты №4150 просмотров
- ASUS - видеокарты №5165 просмотров
- ASUS - видеокарты №8158 просмотров