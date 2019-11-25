Художник-иллюстратор
Здравствуйте!Я художник-иллюстратор. Ищу удаленную работу ,разовые проекты и долгосрочное сотрудничество.
Создаю иллюстрации в авторском стиле для журналов, плакатов, иллюстрирую детские и подростковые книги, принимаю заказы на портреты акварелью,карандашами,тушью .Буду рада сотрудничеству.
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$30
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
4 года назад
Рисунки авторам понравились. Вдумчиво, аккуратно, профессионально!
Ответный отзыв
Четко поставленная задача-это половина успеха. Татьяна,добросовестный заказчик . Очень рекомендую к сотрудничеству.
$7
9 баллов
4 года назад
Диана выполнила рисунок к обложке книги. Исполнительная, внимательная, добросовестная. Рекомендую.
Ответный отзыв
Татьяна,ответственный заказчик . Четко знает,что хочет получить в результате. Рекомендую.