RelletRenFox

Диана Поканевич RelletRenFox

 
28 летУкраина/Донецк
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Художник-иллюстратор

Здравствуйте!Я художник-иллюстратор. Ищу удаленную работу ,разовые проекты и долгосрочное сотрудничество.

Создаю иллюстрации в авторском стиле для журналов, плакатов, иллюстрирую детские и подростковые книги, принимаю заказы на портреты акварелью,карандашами,тушью .Буду рада сотрудничеству.

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$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
krzhivokolskiy
Северинова 
52 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
3 отзыва
$30
10 баллов
4 года назад
Иллюстрации для юмористического сборника
Рисунки авторам понравились. Вдумчиво, аккуратно, профессионально!
Четко поставленная задача-это половина успеха. Татьяна,добросовестный заказчик . Очень рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
krzhivokolskiy
Северинова 
52 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
3 отзыва
$7
9 баллов
4 года назад
Обложка для юмористического сборника
Диана выполнила рисунок к обложке книги. Исполнительная, внимательная, добросовестная. Рекомендую.
Татьяна,ответственный заказчик . Четко знает,что хочет получить в результате. Рекомендую.
Ответный отзыв