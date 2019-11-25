Художник-иллюстратор

Здравствуйте!Я художник-иллюстратор. Ищу удаленную работу ,разовые проекты и долгосрочное сотрудничество.

Создаю иллюстрации в авторском стиле для журналов, плакатов, иллюстрирую детские и подростковые книги, принимаю заказы на портреты акварелью,карандашами,тушью .Буду рада сотрудничеству.