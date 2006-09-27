Доброго времени суток!
Если Вы читаете это сообщение, то наверняка заинтересованы или нуждаетесь в создании сайта или его продвижении или же усовершенствовании или же в каких либо других видах Web-разработок.
Предлагаем Вашему вниманию наши услуги:
- Создание сайтов любой сложности;
- Система управления сайтом (CMS);
- Web-дизайн;
- Продвижение;
- Техническая поддержка сайтов;
- Разработка различных модулей;
- Регистрация в различных каталогах;
А так же:
- Ответственность;
- Взаимовыгодное сотрудничество;
- Гарантия и качество.
Возьмемся как за мало бюджетные проекты, так и за крупные заказы любой сложности! Цена зависит от сложности работ.
Пишите Ваши предложения на эл. почту
на ICQ (250703809)
или в личку.
Ждем Ваших писем.
Спасибо за внимание.