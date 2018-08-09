Контекстная реклама в Яндекс Директ
Настрою рекламную компанию в Яндекс Директе (поиск + рся+ретаргетинг). Бесплатное ведение компании 2 месяца.
Услуга включает:
- Подбор ключевых запросов и минус-слов
- Написание объявлений
- Быстрые ссылки и расширения для объявлений
- Модерация и запуск рекламных кампаний
- Ведение рекламных кампаний 2 месяца и более
- Сквозная аналитика
- Рекомендации по конверсии сайта
Прежде чем, приступить к разработке рекламной кампании, я анализирую вашу нишу, вы заполняете бриф с вопросами по вашей сфере деятельности.
Лишь после этого приступаю к созданию рекламной кампании, подбору семантического ядра и т.д.
Ведение 2 месяца Бесплатно.
Действие аккаунта приостановлено!