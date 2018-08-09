Контекстная реклама в Яндекс Директ

Настрою рекламную компанию в Яндекс Директе (поиск + рся+ретаргетинг). Бесплатное ведение компании 2 месяца.

Услуга включает:

- Подбор ключевых запросов и минус-слов

- Написание объявлений

- Быстрые ссылки и расширения для объявлений

- Модерация и запуск рекламных кампаний

- Ведение рекламных кампаний 2 месяца и более

- Сквозная аналитика

- Рекомендации по конверсии сайта

Прежде чем, приступить к разработке рекламной кампании, я анализирую вашу нишу, вы заполняете бриф с вопросами по вашей сфере деятельности.

Лишь после этого приступаю к созданию рекламной кампании, подбору семантического ядра и т.д.

Ведение 2 месяца Бесплатно.