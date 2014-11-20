Высшее юридическое образование. Стаж работы по юридической специальности - 2 года.

Предоставляю широкий спектр юридических услуг:

- Гражданское право

- Семейное право

- Жилищное право

- Наследственное право

- Земельное право

- Трудовое право

- Споры с банками

- Уголовное право

- Юридическая помощь при ДТП

- Исполнительное производство

- Абонентское обслуживание предприятий

В том числе:

• юридические консультации (устные, письменные)

• полное абонентское обслуживание юридических и физических лиц

• ведение гражданских, хозяйственных, трудовых, семейных споров и других

споров, участие в уголовных процессах на стороне гражданского истца;

• подготовка различных процессуальных документов и юридических документов иного характера;

• представительство интересов клиентов в суде по хозяйственным, гражданским, семейным, трудовым и другим спорам;

• представительство интересов клиентов в органах государственной исполнительной службы;

• проведение претензионно-исковой работы;

• защита интересов клиентов в суде, в органах государственной власти и

управления, органах местного самоуправления, перед органами нотариата, в

отношениях с физическими и юридическими лицами;

• ведение кадровой работы предприятия;

• проведение юридической экспертизы документов на их соответствие законодательству;

• обеспечение правильного применения законодательства в деятельности клиентов;

• подготовка различных юридических заключений физическим и юридическим лицам;

• разработка нестандартных схем погашения проблемной задолженности;

• разработка нестандартных схем решения вопросов, возникающих в процессе работы предприятия;

• иные юридические услуги.