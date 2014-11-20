Высшее юридическое образование. Стаж работы по юридической специальности - 2 года.
Предоставляю широкий спектр юридических услуг:
- Гражданское право
- Семейное право
- Жилищное право
- Наследственное право
- Земельное право
- Трудовое право
- Споры с банками
- Уголовное право
- Юридическая помощь при ДТП
- Исполнительное производство
- Абонентское обслуживание предприятий
В том числе:
• юридические консультации (устные, письменные)
• полное абонентское обслуживание юридических и физических лиц
• ведение гражданских, хозяйственных, трудовых, семейных споров и других
споров, участие в уголовных процессах на стороне гражданского истца;
• подготовка различных процессуальных документов и юридических документов иного характера;
• представительство интересов клиентов в суде по хозяйственным, гражданским, семейным, трудовым и другим спорам;
• представительство интересов клиентов в органах государственной исполнительной службы;
• проведение претензионно-исковой работы;
• защита интересов клиентов в суде, в органах государственной власти и
управления, органах местного самоуправления, перед органами нотариата, в
отношениях с физическими и юридическими лицами;
• ведение кадровой работы предприятия;
• проведение юридической экспертизы документов на их соответствие законодательству;
• обеспечение правильного применения законодательства в деятельности клиентов;
• подготовка различных юридических заключений физическим и юридическим лицам;
• разработка нестандартных схем погашения проблемной задолженности;
• разработка нестандартных схем решения вопросов, возникающих в процессе работы предприятия;
• иные юридические услуги.