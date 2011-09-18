Переводчик с английского на русский

Добрый день! Меня зовут Роман Млечко, заканчиваю Волгоградский государственный технический университет, факультет электроники и вычислительной техники, специализация программное обеспечение автоматизированных систем. Живу, соотвественно, в Волгограде, гражданство РФ. Уверенно владею английским языком, уже более 10 лет увлекаюсь языком, прошел курсы разговорного английского. Постоянно смотрю фильмы и сериалы, не переведенные на русский, и отлично их понимаю. Перевожу с английского, наиболее близкие мне темы - технические тексты (электроника и электротехника, различные приборы, физика, IT - поскольку с данными темами я сталкивался и сталкиваюсь в процессе обучения). Но и общая тематика мне даётся хорошо.Также умею оформлять переведенные документы один в один с оригиналом, т.е. делать красивую вёрстку, в частности, PDF-файлов. Опытный пользователь ПК, с 10 лет за компьютером, владею множеством программ (знаю, в частности, пакет Microsoft Office, Abbyy Lingvo, Adobe Acrobat Pro, Infix PDF Editor). При необходимости с легкостью освою необходимое ПО.

Имеется огромное желание и, главное, возможность (много свободного времени), заниматься переводом, это доставляет мне удовольствие :) Срочные заказы - не проблема. От меня вы можете ожидать только качественные работы, выполненные в срок. Работе могу уделять 5-6 часов в день.