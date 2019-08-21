RinaAlgiz3

Скорая помощь для вашего бизнеса. Тексты, которые усилят ваш бизнес.

Приветствую Вас!

Я, Рина Альгиз, и я -скорая помощь для вашего бизнеса. Я подберу нужное лечение вашему тексту и вдохну в него новую счастливую жизнь.

Я, копирайтер с легким международным оттенком и с высшими техническим, гуманитарным образованиями. Составлю и переведу незамысловатые англоязычные сюжеты. Мой гибкий ум и трезвость суждений не дают мне покоя, и я постоянно обучаюсь на курсах, вебинарах. Пишу профессиональные тексты для своего блога в инстаграм.

В жизни у меня две любви. Первая, нежная и заботливая, как к родной сестре - Бухгалтерия. Вторая, местами уравновешанная, вдумчивая и серьезная с всплесками дикой африканской страсти, одним словом, как любовь к своей второй половинке - копирайтинг. Этот мужчина стал частью меня, моим идеалом, моим вдохновением и моим самореализатором. Для него хочется стать самой лучшей, готовить самые изысканные словесные шедевры, стремясь каждый раз к совершенству.

Я за комфортные отношения. Если вы, как и я, за креативный творческий подход к делу, вам интересно читать и воспринимать сложную информацию просто и доступно, вам важно качество, тогда мы с вами идеально подходим друг к другу.

В замен вы получите:

- доктора медицинских наук , который умеет слышать, слушать и ставить точные диагнозы вашим проблемам, и назначит верное лечение;

- первичную консультацию, на начальном этапе мы с вами выявим ваши "хотелки" и определим точные цели и задачи. При условии, что у вас не имеется технического задания;

- проверенный текст, при необходимости предоставлю отчеты ( на уникальность, редактирование и т.д.) с использованием своих специализированных программах, при желании и ваших;

-своевременное выполнение заказа. Но! Я прежде всего за качество. Если я чувствую, что мне необходимо больше времени, чем вы планировали, я предупреждаю. Ваши интересы, ваши продажи, ваша популярность от этого только выигрывают. Успехи моих клиентов-мои успехи!

-если у вас такая же любовь к цифрам, как у меня,тогда для вас я создам узкоспециализированные тексты на темы "Бухгалтерия. Финансы. Бизнес. Экономика." или для начинающих будет интересна тема "Инженерия. Прикладная биотехнология", используя при этом сухой и рациональный подход;

-правки текста, не более двух раз, больше вам вряд ли понадобится, и то если вы человек творческой профессии.

Пишите-звоните, поговорим о вашем бизнесе и подумаем, как его усилить. Контакты: e-mail [email protected], номер квартиры ( моб.) 8 905 772 0861.(viber. watsapp)/

Высоких вам достижений!