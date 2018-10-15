RiotickCopywriti

Предложение для заказчика

Предлагаю написание текстов разных форм и стилей - от пригласительного листа до креативной концепции или аналитической статьи. По выходным не работаю.

О чем пишу:

• финансы и экономика;

• политика и политэкономия (это разные вещи);

• философия, теология, мифы и легенды;

• IT и технические тексты.

Не работаю с:

• строительными и мебельными темами, если это не общие знания;

• товарными карточками;

• тематиками в которых я ничего не смыслю.

Образование:

• Экономика и предпринимательство - бакалавр.

• Экономическая кибернетика - магистратура.

Дополнительные сведения:

• легкий и понятный стиль, простые образы и аллегории, способные объяснить сложные вещи обычными словами;

• русский, украинский – профессионально;

• английский – быстро читаю, связно говорю;

• большие познания в IT-тематике;

• могу прогнозировать (успешно) события в геополитике и экономике.

Портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/1XUW-4i3qPGu85JCE2NwuH3Q2djV4ohrY?usp=sharing

Контакты:

Почта: [email protected]

Телеграм: @Riotick_Copywriting