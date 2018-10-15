RiotickCopywriti

Предлагаю написание текстов разных форм и стилей - от пригласительного листа до креативной концепции или аналитической статьи. По выходным не работаю.
О чем пишу:
• финансы и экономика;
• политика и политэкономия (это разные вещи);
• философия, теология, мифы и легенды;
• IT и технические тексты.
Не работаю с:
• строительными и мебельными темами, если это не общие знания;
• товарными карточками;
• тематиками в которых я ничего не смыслю.
Образование:
• Экономика и предпринимательство - бакалавр.
• Экономическая кибернетика - магистратура.
Дополнительные сведения:
• легкий и понятный стиль, простые образы и аллегории, способные объяснить сложные вещи обычными словами;
• русский, украинский – профессионально;
• английский – быстро читаю, связно говорю;
• большие познания в IT-тематике;
• могу прогнозировать (успешно) события в геополитике и экономике.
Портфолио: https://drive.google.com/drive/folders/1XUW-4i3qPGu85JCE2NwuH3Q2djV4ohrY?usp=sharing
Контакты:
Почта: [email protected]
Телеграм: @Riotick_Copywriting