Образование
Уровень образования: Высшее
Основное образование:
Сентябрь/1999 - Май/2004 С.-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А.
Бонч-Бруевича факультет Сети: связи, системы коммутации и Вычислительной техники
специальность: Инженер сетей связи и систем коммутации
Профессиональный опыт
Сведения о трудовой деятельности:
Июль/2004 - Август/2005 Государственный Эрмитаж Ведущий инженер по
системам охранной сигнализации Администрирование систем управления,
настройка, отладка и ремонт оборудование систем охраны.
Октябрь 2005 - по наст. время Международный Центр Финансово-Экономического развития, тестирование ПО (ручное), наладка системы тестирования.
Февраль 2008 - написание статей различной тематики, копирайтинг, рерайтинг.
Наполнение каталога, модерирование новостейю
Владение иностранными языками:
Английский - читаю со словарем (технический перевод)
Участие в крупных проектах: Подготовка к эксплуатации новых зданий комплекса Фондохранилища Государственного Эрмитажа.
Краткая формулировка профессиональной принадлежности и опыта:
Владение ПК на уровне системного администратора.
Опыт работы с оборудованием охранной сигнализации фирмы ESMI.
Опыт создания сайтов (навыки работы в PHP и HTML).
Дополнительная информация
Семейное положение: замужем
В интернет выхожу с постоянного места работы и из дома (ADSL).
Увлечения: вязание, чтение художественной литературы, уход за собакой, веду свой сайт в Интернете.