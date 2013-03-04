Образование

Уровень образования: Высшее

Основное образование:

Сентябрь/1999 - Май/2004 С.-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А.

Бонч-Бруевича факультет Сети: связи, системы коммутации и Вычислительной техники

специальность: Инженер сетей связи и систем коммутации

Профессиональный опыт

Сведения о трудовой деятельности:

Июль/2004 - Август/2005 Государственный Эрмитаж Ведущий инженер по

системам охранной сигнализации Администрирование систем управления,

настройка, отладка и ремонт оборудование систем охраны.

Октябрь 2005 - по наст. время Международный Центр Финансово-Экономического развития, тестирование ПО (ручное), наладка системы тестирования.

Февраль 2008 - написание статей различной тематики, копирайтинг, рерайтинг.

Наполнение каталога, модерирование новостейю

Владение иностранными языками:

Английский - читаю со словарем (технический перевод)

Участие в крупных проектах: Подготовка к эксплуатации новых зданий комплекса Фондохранилища Государственного Эрмитажа.

Краткая формулировка профессиональной принадлежности и опыта:

Владение ПК на уровне системного администратора.

Опыт работы с оборудованием охранной сигнализации фирмы ESMI.

Опыт создания сайтов (навыки работы в PHP и HTML).

Дополнительная информация

Семейное положение: замужем

В интернет выхожу с постоянного места работы и из дома (ADSL).

Увлечения: вязание, чтение художественной литературы, уход за собакой, веду свой сайт в Интернете.