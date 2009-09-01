RizoBelinsky

Город: Киев

Телефон: 050 980 21 77

Эл.почта: [email protected]

Опыт работы

Сотрудник-практикант с 03.2014 по 04.2014 (1 месяц)

Запорожская областная государственная администрация (Государственный сектор)

• Мониторинг прессы, создание новостной ленты для сайта ЗОГА

• Работа с внутренней и внешней корреспонденцией

• Изучение структуры и механизмов работы ОГА в рамкахгосударственного аппарата

Образование

Высшее с 09.2009 по 06.2014

Запорожский Национальный Университет, Факультет социологии и управления, Политология., Запорожье.

Специализация диплома - политический менеджмент и реклама.

Профессиональные права: управление политическими процессами,политико-аналитическое обеспечение и проведение политической экспертизы в государственных и партийных органах, преподавание политологических дисциплин.

Владение языками

Русский — эксперт

Украинский — эксперт

Болгарский — средний

Английский — начинающий