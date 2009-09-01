RizoBelinsky

Город: Киев
Телефон: 050 980 21 77
Эл.почта: [email protected]
Опыт работы
Сотрудник-практикант с 03.2014 по 04.2014 (1 месяц)
Запорожская областная государственная администрация (Государственный сектор)
• Мониторинг прессы, создание новостной ленты для сайта ЗОГА
• Работа с внутренней и внешней корреспонденцией
• Изучение структуры и механизмов работы ОГА в рамкахгосударственного аппарата
Образование
Высшее с 09.2009 по 06.2014
Запорожский Национальный Университет, Факультет социологии и управления, Политология., Запорожье.
Специализация диплома - политический менеджмент и реклама.
Профессиональные права: управление политическими процессами,политико-аналитическое обеспечение и проведение политической экспертизы в государственных и партийных органах, преподавание политологических дисциплин.
Владение языками
Русский — эксперт
Украинский — эксперт
Болгарский — средний
Английский — начинающий