Road_Dust

Марк Road_Dust

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Меня зовут Марк, мне 21 год, и я работаю в паре Русский - Английский и наоборот

Доброго времени суток, выполняю грамотный перевод с английского языка на русский и с русского на английский.

Опыт работы переводчиком − несколько лет.

Перевод юридических документов, деловой переписки, финансовых документов, художественных произведений, фильмов, радиопередач, диссертаций и академических статей.

Образование − Юридический факультет КФУ.

Образцы работ предоставляются по запросу.

2$ – 1000 знаков без пробелов. Электронные платежные системы

Обращайтесь)

Skype: markiz226

Telegram: @roaddust

Email: [email protected]

VK:  https://vk.com/id386612094

Отзывы заказчиков

imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Перевод с английского на русский
Спасибо за перевод! Даже всё по минутам расписали, где какая фраза. Очень хороший подход к работе!
Все супер) Рекомендую
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