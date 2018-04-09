Меня зовут Марк, мне 21 год, и я работаю в паре Русский - Английский и наоборот
Доброго времени суток, выполняю грамотный перевод с английского языка на русский и с русского на английский.
Опыт работы переводчиком − несколько лет.
Перевод юридических документов, деловой переписки, финансовых документов, художественных произведений, фильмов, радиопередач, диссертаций и академических статей.
Образование − Юридический факультет КФУ.
Образцы работ предоставляются по запросу.
2$ – 1000 знаков без пробелов. Электронные платежные системы
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Skype: markiz226
Telegram: @roaddust
Email: [email protected]
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Спасибо за перевод! Даже всё по минутам расписали, где какая фраза. Очень хороший подход к работе!
Ответный отзыв
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