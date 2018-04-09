Меня зовут Марк, мне 21 год, и я работаю в паре Русский - Английский и наоборот

Доброго времени суток, выполняю грамотный перевод с английского языка на русский и с русского на английский.

Опыт работы переводчиком − несколько лет.

Перевод юридических документов, деловой переписки, финансовых документов, художественных произведений, фильмов, радиопередач, диссертаций и академических статей.

Образование − Юридический факультет КФУ.

Образцы работ предоставляются по запросу.

2$ – 1000 знаков без пробелов. Электронные платежные системы

Обращайтесь)

Skype: markiz226

Telegram: @roaddust

Email: [email protected]

VK: https://vk.com/id386612094